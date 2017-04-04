Российские космонавты посмотрят «Время первых» на орбите

Экипаж Международной космической станции посмотрит российский фильм «Время первых», который рассказывает о первом в истории выходе в открытый космос Алексея Леонова.

«Фильм уже доставлен на МКС. Показ должен произойти сегодня-завтра», — сказали в компании Bazelevs, занимающейся производством ленты.

Экипаж попросили оценить фильм и поделиться своими впечатлениями о нем.

В службе психологической поддержки космонавтов, которая находится в российском Центре управления полетами, сообщили, что фильм загружен на медиасервер МКС.

В настоящее время там работают российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий, американцы Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, а также астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Франция), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», актер Евгений Миронов 9 и 10 апреля представит фильм «Время первых» в Сочи и Краснодаре. В этой картине он исполнил роль космонавта Алексея Леонова.

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