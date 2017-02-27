Российский инвестиционный форум в Сочи. Иван Федоровский

Глава Горячего Ключа Иван Федоровский дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24» во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Какая делегация в этом году приехала от Горячего Ключа на форум в Сочи? И какие проекты вы привезли?

— Мы привезли и управление инвестиций, и представителей санаторно-курортного бизнеса для того, чтобы еще раз рассказать, что такое Горячий Ключ. Мы считаем, что нет предела совершенству, и это касается сферы услуг. Так сложилось, что Горячий Ключ был и остается курортом. Основная задача города — в развитии бальнеологии и развитии территории, которая включает 31 населенный пункт. Думаю, что развитие курорта невозможно без развития территории, потому что люди, которые живут и работают в Горячем Ключе, должны быть настроены на то, что гости города хотят видеть улыбки, открытость души, видеть все то, что их будет привлекать к нам. Поэтому мы считаем, что город-курорт — это целая структура: сельское хозяйство, сфера услуг и локомотив всего этого — курорты.

Полную версию интервью смотрите в прикрепленном видеофайле.

Источник