Российский инвестиционный форум в Сочи. Юрий Крестинский

Директор центра исследований экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы в «Сколково» Юрий Крестинский дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24» во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Что представляет собой на сегодняшний день задача по повышению эффективности управления в здравоохранении?

— Когда мы говорим о показателях эффективности в здравоохранении, самый главный показатель — это, наверное, продолжительность жизни населения. Бывает эффективность сиюминутная, когда мы говорим о более грамотном расходовании ресурсов, более грамотном распределении персонала, загрузке лечебно-профилактических учреждений, но это все операционная эффективность, которая, безусловно, важна, когда мы говорим об отдаче на каждый вложенный рубль. Но если мы говорим о стране в целом, о социальной системе, то главным показателем эффективности здравоохранения является как раз здоровье населения. С точки зрения инвестиций, главным результатом в здравоохрнении является человеческий капитал.

— Вкладывание денег в здоровье человека происходит в долгосрочной перспективе?

— Конечно же, в основном последствия серьезных инфраструктурных системных инвестиций в здравоохранении имеют отложенный эффект. Однако есть и короткие инвестиции, то есть те вложения, которые необходимы здесь и сейчас. Когда мы говорим о заработной плате врача, необходимом оборудовании, лекарствах — все это, конечно же, необходимо здесь и сейчас, и, к огромному сожалению, у государства не так много сейчас возможностей, для того чтобы в должной мере финансировать здравоохранение. Так вот, как преодолевать эти сложности, как находить возможности для финансирования, для инвестиций — об этом мы и говорили сегодня на форуме.

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