Российский инвестиционный форум в Сочи. Андрей Коробка

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24» во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Перед тем, как форум начался, губернатор края давал интервью РИА «Новости» и рассказал о некоторых проектах. В частности, он упомянул проект, связанный с выращиванием экологически чистых овощей в Староминском, Отрадненском и Калининском районах. Что это за проекты и почему они так интересны?

— У нас на форуме представлено множество проектов в разных сферах, в том числе и в АПК. Например, мы планируем, что найдется инвестор, который построит в Отрадненском районе завод по производству фиточая. Стоимость проекта — около 312 млн рублей. Почему в Отрадненском районе? Потому что, в первую очередь, конечно же, там большие сырьевые ресурсы, природа, которая позволяет собирать разнотравия и производить экологически чистый чай. Еще один представляемый здесь проект в том же Отрадненском районе — завод по производству минеральной воды. Важно добывать ту воду, которая не просто служит для утоления жажды, но и поправляет здоровье.

— Акцент на «зеленые проекты» делается потому, что сейчас идет Год экологии?

— С каждым годом потребность в экологически чистых овощах растет, люди начинают понимать, насколько влияет экологически чистое питание на качественную жизнь и здоровье. Поэтому спрос на кубанские продукты — а все знают, что это экологически чистые продукты, — растет. Конечно, мы хотим, чтобы проекты, которые сегодня представлены на инвестфоруме, воплощались в реальную жизнь.

Полную версию интервью смотрите в прикрепленном видеофайле.

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