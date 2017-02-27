Российский инвестиционный форум в Сочи. Сергей Голобородько

Глава Кореновского района Сергей Голобородько дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24» во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

— На что сегодня делает ставки Кореновский район? Чем привлекает инвесторов?

— Кореновский район традиционно делает ставку на агропромышленный комплекс, пищевую и перерабатывающую промышленность. Мы ищем инвесторов в этих направлениях.

— Сколько проектов представляет Кореновский район в этом году?

— Мы представляем девять инвестиционных проектов общей стоимостью 1,6 млрд рублей. Это выше показателя прошлого года. Основным проектом мы считаем модернизацию сахарного завода. У нас есть инвестор. Вложения — порядка 200 млн. Общая стоимость составляет около 300 млн рублей: в первый год будет вложено 230 млн, на следующий — оставшиеся 70 млн рублей. Мы наконец сможем выйти на те показатели, которые заложены в самом заводе. В 2012 году завод перерабатывал порядка 190 тыс. т сахарной свеклы. Это был очень плохой показатель. В 2016 году мы подошли к полумиллиону.

Полную версию интервью смотрите в прикрепленном видеофайле.

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