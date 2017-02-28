Российский инвестиционный форум в Сочи. Мурат Кумпилов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгеи Мурат Кумпилов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24» во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Как проходит форум для Адыгеи?

— Республика с самого начала сочинского инвестиционного форума всегда принимала участие. Мы с каждым годом наращивали свои инвестиционные площадки и предложения для инвесторов. Мы понимаем, что развитие Адыгеи — это в первую очередь инвестиции, поэтому мы движемся в этом направлении. В этом году мы подготовили 64 инвестплощадки. При этом мы подписали 11 соглашений, по девяти из которых будут реальные денежные вложения на сумму более 11 млрд рублей.

Полную версию интервью смотрите в прикрепленном видеофайле.

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