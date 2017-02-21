Российский инвестиционный форум в Сочи соберет больше 4 тыс. участников

Российский инвестиционный форум в Сочи, который пройдет 27 и 28 февраля, станет первым в череде масштабных экономических событий в стране. Он соберет больше 4 тыс. участников.

Их ждет не только деловая, но также культурная и спортивная программы.

На главном деловом событии края будет работать выездная телестудия «Кубань 24». Корреспонденты расскажут о самых важных решениях и соглашениях. Зрителей ждут прямые включения и эксклюзивные интервью с экспертами, бизнесменами и представителями власти. А пока по всей Кубани готовят инвестиционные предложения.

В Староминском районе хотят открыть предприятие по переработке зерновых и собираются производить крахмал, пшеничную клейковину и сухую барду. Проект завода уже есть. Работать на нем будут 350 человек. Теперь дело за инвестором.

Заключить соглашение на предстоящем саммите рассчитывают и власти Северского района. Там решили строить предприятие по производству биополимеров, а именно ксантана. Его используют в фармацевтике, косметологии и пищевой промышленности. Спрос на такой товар точно будет.

Краснодарский край представит на форуме больше 500 проектов. Впервые это будут не только заводы и фабрики с новой инфраструктурой, но и идеи на базе предприятий-банкротов. Большинство уже имеют реальные чертежи и расчеты окупаемости.

Главный упор сделан на сельское хозяйство: в этой сфере 77 предложений. Не отстает и санаторно-курортный сектор. Инвесторы могут выбрать проекты и в других отраслях: обрабатывающая промышленность, потребительская сфера и дорожное строительство, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Инвестиционные проекты Кубани:

77 — сельское хозяйство

45 — санаторно-курортная отрасль

36 — обрабатывающая промышленность

35 — потребительская сфера

40 — остальные отрасли

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