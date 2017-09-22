Россию на «Оскаре» представит «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

22 сентября в 07:26

Картину выбирали из четырех претендентов.

По данным источников, это «Нелюбовь», «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

«Вопрос не в том, что выбирают лучший русский фильм года, это было бы бессмысленно. Для всех блистательных профессионалов, которые входят в комитет, это было бы невозможно. Выбирали российский фильм, у которого больше шансов в борьбе за награду. Голосовало подавляющее большинство за «Нелюбовь»», — рассказал продюсер картины Александр Роднянский.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Нелюбовь» 28 мая получил приз жюри Каннского кинофестиваля.

Предыдущую работу Андрея Звягинцева, картину «Левиафан», выдвинули от России на соискание премии «Оскар», однако она уступила награду польской «Иде».

«Левиафан» стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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