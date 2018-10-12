Россию в 2018 году посетят около 90 млн туристов

Это на 10% выше показателей 2017 года и является рекордом за последние десять лет.

До конца года число туристов, посетивших Россию, составит около 90 млн человек. Из них 60 млн — иностранцы. Такой высокий интерес к отдыху в России зафиксировали впервые за десять лет. Москва, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и города Золотого кольца вошли в топ-10 лучших туристических направлений мира.

Эксперты связывают рост интереса к отдыху в России популяризацией Крыма и улучшения его транспортной доступности. После запуска Крымского моста и открытия нового терминала аэропорта в Симферополе туристический поток значительно повысился. За первые восемь месяцев Крым посетили 6 млн человек, это на 30% больше показателей прошлого года.

Точками притяжения в 2018 году стали города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу. С 14 июня по 15 июля в России были 6,8 млн болельщиков, которые перемещались по стране, из них 3,4 млн — иностранцы.

По мнению Ростуризма, на иностранных туристов, кроме того, повлияло решение продлить безвизовый въезд в Россию для обладателей FAN ID до конца 2018 года, сообщает телеканал «360».

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