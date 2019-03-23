Росстат: более 22% россиян — заядлые курильщики

Почти четверть жителей России ежедневно курят. Из них более 5% заявили, что не могут жить без сигарет.

Согласно исследованию, среди молодых людей 15-19 лет каждый день курят 6,9%, в возрасте 22–24 лет — 22,8%, 25–29 лет — 29,7%. В возрасте от 30 до 39 лет пагубную привычку имеют 29,9%. Самая курящая группа опрошенных — граждане в возрасте от 40 до 50 лет. Из них ежедневно курят 32,5%. После 50 лет — 25,1%, после 60 — 12,2%.

Отвечая на вопрос, почему респонденты курят, 5,4% заявили, что не представляют жизнь без сигарет. Для 74,8% опрошенных, это просто привычка. Среди респондентов 30,6% сказали, что им не хватает силы воли для того, чтобы бросить курение. О том, что сигареты приносят удовольствие, заявили 15,4%, для 34,1% курение успокаивает.

Исследование проводилось с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах РФ. Охват — более 15 тыс. домохозяйств. В последний раз такое масштабное исследование проводилось в 2013 году, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав предложил к 2035 году исключить табак из свободной продажи. Также за этот период ведомство предлагает снизить распространенность потребления табака среди населения РФ до 1%.