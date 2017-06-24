Росстат: число бедных в России сократилось на 1,4 млн человек

Согласно данным ведомства, число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в первом квартале 2017 года составило 22 млн человек.

Граждане с доходом ниже прожиточного минимума составляют 15% от общей численности населения.

Средние доходы на душу населения в первом квартале были в 2,8 раза выше прожиточного минимума и составили 27 тыс. 718 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 1,2 тыс. рублей, сообщает «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ утвердило величину прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2017 года на уровне 9 тыс. 909 рублей.

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