Росстат назвал основные причины смерти россиян

По данным ведомства, больше всего россиян умерло за первое полугодие от болезней кровообращения — 444,3 тыс. человек.

В первом полугодии по этой причине скончались 447,2 тыс. человек. Выросла смертность из-за онкологических заболеваний. За первое полугодие прошлого года от онкологии умерли 143,5 тыс. человек, за первое полугодие текущего года — 147,2 тыс.

От внешних причин в этом году скончались 66,5 тыс. человек: в ДТП — 8 тыс. человек, от случайных отравлений алкоголем — 3,2 тыс.

В этом году стало меньше самоубийц — 9,5 тыс. против 10,4 тыс. в прошлом году. Убивать тоже стали меньше — в 2017-м в первом погибли в результате убийств 4,1 тыс. человек, год назад за тот же период — 4,7 тыс.

Всего в России за полугодие умерли 946,9 тыс. человек. Родилось —782,8 тыс. детей, пишет «Российская газета».

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