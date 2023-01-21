Росстат назвал самые подорожавшие в 2022 году товары

Среди них йод, дезодоранты и путевки за границу.

Росстат подвел итоги роста цен в 2022 году. Больше всего в России по итогам года подорожали йод, средства гигиены, автомобили и зарубежные туры. Вместе с тем цены снизились на основные ингредиенты из «борщевого набора» и строительные материалы.

Сильнее всего в 2022 году подорожал йод. Стоимость медикамента по сравнению с декабрем 2021 года выросла на 55,2%. К концу 2022 года 10 мл раствора йода стоили в среднем по стране 42 рубля.

В число наиболее подорожавших товаров также вошли спички (+50,8%), туалетное мыло (44,2%), ксерокопирование документов (48,1%), женские прокладки (43,5%), иностранные автомобили (39,1%) и дезодоранты (38,8%).

Резко выросла стоимость зарубежных туров. Например, отдых в Египте подорожал на 160%, путевки в Турцию — на 118,6%, а ОАЭ — на 73,6%.

Больше всего в 2022 году подорожал йод.

В ведомстве отметили, что основной всплеск роста цен пришелся на март—июнь. Тогда из-за санкций и нарушения логистических цепочек возникли проблемы с импортом товаров, а курс рубля был слабым, сообщает РБК.

Специалисты Росстата по итогу 2022 года зафиксировали снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста подешевела на 53%, картофель на 31%, а свекла — на 26%. Аналитики считают, что цены снизились из-за роста урожая овощей.

Кроме того, цены снизились на отдельные виды строительных материалов. В частности, на 23% подешевели плиты древесностружечные (ДСП), на 14% снизились цены на обрезную доску, металлочерепица подешевела на 13%.

Росстат отметил снижение цен на газомоторное топливо (-35%), чеснок (-23,5%), морковь (-17,1%), поездки в Среднюю Азию (-14,2%).

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2023 года вырастут цены на водку и коньяк. Цена на бутылку водки объемом 0,5 литра поднимется до 281 рубля. Бутылка коньяка того же объема обойдется минимум в 517 рублей.