Росстат: новогодний стол обойдется на 4% дороже, чем в прошлом году

Больше всего за год подорожала красная икра и сливочное масло, стоимость водки повысилась на 3,5%, а отечественного шампанского — на 4,6%.

Росстат оценил стоимость набора продовольственных товаров, необходимых для подготовки новогоднего стола для российской семьи из четырех человек, исходя из цены на продукты по итогам ноября 2017 года. В текущем году стоимость набора составит 6,096 тыс. рублей, что больше показателя прошлого года (5,875 тыс. рублей) на 3,76%.

Красная икра по итогам ноября подорожала по сравнению с прошлым годом на 18,57% — до 756,97 рублей, сливочное масло — на 13,57%, до 105 рублей. Картофель за год стал дороже на 9,41% и стоит теперь 17,21 рубль, огурцы — на 9,2%, их цена выросла до 59,32 рублей.

Цена говядины без кости за год повысилась всего на 1,19%, до 459,42 рублей, а для того, чтобы обеспечить новогодний стол курицей, в этом году нужно будет заплатить на 7,93% меньше, чем в прошлом — 127,03 рубля в среднем по РФ. Сырокопченая колбаса за год подорожала на 1,63%, до 462,6 рублей, рыбные деликатесы — на 5,14%, до 769,91 рубля, сыр — на 5,43%, до 143,03 рублей.

Чтобы в 2017 году приготовить оливье, необходимо заплатить 312,68 рублей, что на 0,84% больше, чем в прошлом году. Приготовление селедки под шубой выйдет на 1,52% дешевле и обойдется в 152,61 рубль.

За водку нужно будет заплатить 301,14 рублей (на 3,53% больше, чем в прошлом году), а отечественное игристое вино в этом году стоит на 4,64% больше — 240,36 рублей. При этом российский коньяк подешевел на 1,07% — до 651,35 рублей.

Пшеничный хлеб за год прибавил в цене 2,27% и стоит теперь 27,54 рубля, а на ржаной хлеб для новогоднего стола нужно будет потратить на 3,02% больше — 22,86 рублей. Фруктовые соки подорожали на 2,53% — до 83,8 рублей, шоколадные конфеты — всего на 0,14%, до 294,89 рублей, торты — на 4,66%, до 348,52 рублей. За чай придется заплатить на 1,14% больше, чем в прошлом — 38,14 рублей.

Апельсины в этом году стали дешевле: теперь они стоят на 8,33% меньше, чем в прошлом году — 97,06 рублей. Лимоны к чаю тоже будут дешевле на 8% — 24,73 рубля. Однако яблоки подорожали на 5,94% — до 52,08 рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае салат оливье к Новому году будет стоить 271 рубль.

Вернуться на ленту

Источник