Росстат: реальные доходы населения за год выросли на 8,1%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2017 года выросли на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом 22 февраля сообщила Федеральная служба государственной статистики. Реальные доходы населения снижались три года подряд. В 2016 году доходы упали на 5,9%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в январе 2017 года составили 24 тыс. 225 рублей. Средняя заработная плата — 35 тыс. 650 рублей и выросла на 8,3%. В реальном выражении средняя зарплата в январе 2017 года увеличилась на 3,1%.

Реальные располагаемые доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции, сообщает «Интерфакс».

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