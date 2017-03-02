Росстат: средняя зарплата федеральных чиновников за год выросла на 4%

По данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России по итогам 2016 года составила 115,7 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в 2015 году.

Наибольшую зарплату получали чиновники в аппарате правительства РФ: их среднемесячная зарплата за отчетный период составила 228,48 тыс. рублей, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента РФ составила 218,65 тыс. рублей, в Совете Федерации — 176,15 тыс. рублей, в Госдуме — 154,85 тыс. рублей.

Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 года составила 38 тыс. человек, или 77,4% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6%, сообщает ТАСС.

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