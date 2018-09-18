Росстат: в первом полугодии число бедных в РФ снизилось до 20 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 1,1 млн человек по сравнению с первым полугодием 2017-го.

Уровень бедности в России в первом полугодии 2018 года составил 13,6%.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в первом квартале и минимальный в четвертом квартале — из-за выплат премий в конце года.

Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, во втором квартале 2018 года увеличился до 10 тыс. 444 рублей на человека в месяц с 10 тыс. 38 рублей впервом квартале 2018 года.

В целом по России среднедушевые доходы населения во втором квартале 2018 года составили 32,3 тыс. рублей в месяц, в первом квартале 2018 года — 28,8 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

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