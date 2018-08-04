Росстат: в РФ средняя зарплата увеличилась до 42,5 тыс. рублей

По данным ведомства, средняя зарплата за первое полугодие выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также рост выше показателей по всему прошлому году на 8% (39 тыс. 167 рублей).

В июне 2018 года Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян с 5,7% в годовом выражении в апреле до 0,3% в мае.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая 2018 года составляла 43 тыс. 815 рублей, что на 9,9% выше, чем годом ранее, сообщает РБК.

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