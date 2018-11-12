Росстат выявит число употребляющих алкоголь граждан

Планируется также провести исследование по немедицинскому употреблению наркотиков.

Как сообщил глава ведомства Александр Суринов, планируется провести еще четыре исследования по обследованию здоровья населения.

«Я смотрю на все эти цифры, и я знаю, что это сделано больше на умозаключениях, чем на каких-то серьезных измерениях. И это будет наш хороший ответ, чтобы показать правду — сколько действительно потребляют алкоголь, в каких группах, какой алкоголь и так далее», — сказал Суринов.

Алкоголь влияет на ожидаемую продолжительность жизни россиян, сообщает ТАСС.

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