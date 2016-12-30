Ростехнадзор предложил запретить использование газа в жилых домах

Ростехнадзор 30 декабря предложил запретить использование газа в многоквартирных жилых домах для приготовления пищи и нагрева воды, чтобы исключить риск взрывов и пожаров.

В качестве альтернативы предложили комплектовать жилые дома электроприборами. По данным ведомства, потребление газа для приготовления пищи в РФ составляет около 1% от общего количества потребления газа.

«Еще раз подчеркиваю, что это всего лишь инициатива, предложенная к обсуждению, в любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор», — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова.

В 2016 году в результате взрывов бытового газа в жилых домах в разных регионах РФ погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает ТАСС.

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