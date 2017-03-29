«Ростеху» передадут 35,9% акций ейского авиационного ремонтного завода

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ о передаче госкорпорации «Ростех» акций ОАО «570 авиационный ремонтный завод».

Согласно документу, госкорпорация получит 35,9% акций предприятия. Акции передадут в качестве имущественного взноса РФ по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Правительство РФ должно обеспечить передачу акций «Ростеху» в течение десяти месяцев, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске ОАО «570 авиационный ремонтный завод» в январе 2016 года получил кредит на финансирование текущей деятельности.

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