«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»

«Ростелеком» совместно с молодежной театральной студией «Тандем» «Живого театра» Новороссийска начал реализацию творческого проекта «Театральная среда».

Проект приурочен к Году театра в России и призван привлечь внимание учащихся школ к искусству театра и русской классической литературе. В рамках проекта для старшеклассников новороссийской школы № 34 устроили открытый показ спектакля по произведению А. С. Грибоедова «Горе от ума» с последующим обсуждением. Постановку увидели около 500 учащихся и педагогов.

«Поддержка и популяризация искусства, развитие творческого потенциала молодежи — важные составляющие социальной ответственности нашей компании. В настоящее время в Краснодаре мы поддерживаем просветительский проект, включающий цикл лекций на тему «Как устроено современное искусство». Также «Ростелеком» является постоянным партнером ежегодного «Фестиваля театральной фотографии», в Волгограде и Владикавказе при нашем содействии недавно началось обучение юных актеров в рамках проекта «Шаг на сцену»», — сказал директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

В постановке спектакля «Горе от ума» были задействованы участники театральной студии «Тандем». Это учащиеся 9-11 классов, которые факультативно изучают актерское мастерство, сценическую речь и движение, основы драматургии, историю искусств. В сентябре 2018 года постановка этого спектакля получила первое место в номинации «Лучший драматический спектакль» на фестивале «Кубанские театральные встречи» среди 80 работ театральных коллективов края.

«Для меня особенно ценно то, что после спектакля у зрителей есть возможность диалога с актерами-сверстниками. С ними они говорят на одном языке, мыслят похожими категориями, во время обсуждения приходят к выводу, что многие афоризмы комедии Грибоедова актуальны и сейчас. Это значит, что протягивается нить между классической литературой и ее современными читателями, или, как в нашем случае, зрителями постановки. С помощью нашего спектакля молодежь осознает, что классика для них жива и интересна», — сказала художественный руководитель «Живого театра» Лина Занозина.

Ближайший показ спектакля «Горе от ума» запланирован для учащихся школы № 66 Краснодара, он состоится 9 апреля. Осенью спектакль продемонстрируют еще в нескольких школах края, завершит проект благотворительный показ для людей с ограниченными возможностями в одном из театров Кубани.