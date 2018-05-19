«Ростелеком» и радио DFM запустит радиовикторину «Цифровой и быстрый»

19 мая в 09:00

Радиовикторина «Цифровой и быстрый» для знатоков новых технологий и любителей высоких скоростей стартует 19 мая.

Участником может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Достаточно позвонить в студию по телефону +7 (861) 255-67-67 и ответить в прямом эфире на вопрос радиоведущего.

«Приняв участие в этом интерактиве, наши абоненты и те, кто только собирается ими стать, смогут продемонстрировать свою эрудицию, узнать любопытные факты из области телекома и цифровых технологий, а также научиться отлично ориентироваться в наших услугах и их преимуществах», — отметил директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслав Плеханов.

Радиовикторина будет выходить в эфире программы «Счастливый час» в период с 19 мая по 4 июня. Следите за эфиром: в выходные дни с 15:00 до 16:00, с 21 по 25 мая с 20:00 до 21:00, а с 28 мая по 4 июня с 16:00 до 17:00.

На сайте DFM можно слушать программу через Интернет или наблюдать за розыгрышем призов, перейдя по ссылке на видеотрасляцию из радиостудии, которая ведется в режиме реального времени. Все участники, правильно ответившие на вопросы викторины, получат призы от «Ростелекома».

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