«Ростелеком» и Сбербанк обсудили развитие стратегического партнерства на юге

В Юго-Западном банке Сбербанка России прошла рабочая встреча руководства кредитной организации и «Ростелекома».

Во встрече приняли участие председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Евгений Титов и вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов. Они обсудили вопросы будущего взаимодействия, возможности развития совместных проектов, а также цифровизацию каналов клиентского обслуживания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Ростелекома».

«Это первая встреча в таком формате. Нужно понять, какие возможности у нас есть для дальнейшего совместного развития. Мы очень похожи по масштабам присутствия на рынке и направлениям развития бизнеса. Обе организации обладают развитыми инфраструктурами обслуживания клиентов», — сказал Титов.

Лысов сообщил, что благодаря собственной трансформации «Ростелеком» активно осваивает новые рынки. Сейчас «Ростелеком» — это не только традиционные телекоммуникационные услуги, но и целый ряд других IT-продуктов и сервисов, которые позволяют формировать комплексное обслуживание. Компания — один из ключевых зарплатных клиентов банка.

«Очень приятно, что удалось достигнуть такого уровня доверия между нашими компаниями. Уверен, что это позволит найти максимально выгодные условия взаимного сотрудничества в будущем», — сказал вице-президент «Ростелекома».

В 2013 году Сбербанк России и «Ростелеком» на федеральном уровне заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В числе ключевых направлений, оговоренных в документе, реализация зарплатного проекта, кредитование сотрудников «Ростелекома», предоставление Сбербанку услуг связи, обмен опытом в сферах кадровой политики, обучения персонала, оптимизации внутренних бизнес-процессов.

«Ростелеком» предоставляет Сбербанку услуги фиксированной связи, VPN (виртуальные частные сети), организует зоны Wi-Fi в офисах продаж и обслуживания. В планах компаний развивать не только традиционные услуги, но и новые цифровые сервисы.

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