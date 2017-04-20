«Ростелеком» на выставке недвижимости в Краснодаре представит стенд в виде квартиры

20 апреля в 15:16

«Ростелеком» станет участником выставки недвижимости в Краснодаре, которая пройдет в комплексе «Экспоград Юг» с 21 по 23 апреля.

Компания организует стенд в виде четырехкомнатной квартиры, оснащенной телеком-услугами. На всей территории павильона оператор развернет зону бесплатного беспроводного доступа в Интернет.

Стенд «Ростелекома» — это современная квартира с элементами «умного дома». В нем есть все необходимое для безопасности, комфорта, развлечений и общения. Из прихожей можно будет бесплатно позвонить по домашнему телефону в любую точку страны и оценить тарифный план «Безлимитная Россия» в действии. В гостиной, детской и на кухне каждый из «членов семьи» и гостей стенда сможет посмотреть цифровое телевидение, выбрав из сотен тематических каналов, также на кухне можно попробовать кофе из кофемашины, управляемой с помощью Wi-Fi. Дети могут сразиться в интерактивном аттракционе «Битва роботов», пока родители будут выбирать интерактивные сервисы для своего жилья. сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

В «квартире» будет установлена камера видеонаблюдения. Это новая услуга компании, которая позволяет удаленно в режиме реального времени наблюдать за происходящим в квартире или на лестничной клетке (в зависимости от места установки) с помощью специального приложения. Камера оснащена Wi-Fi-модулем и динамиком, что позволяет видеть и слышать все, что происходит в радиусе съемки, и давать голосовые указания. Особенно это актуально, если в квартире дети, пожилые люди, а также в целях безопасности.

Кроме того, «Ростелеком» разыграет среди посетителей выставки ТВ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0». Особенность этого устройства в том, что оно покажет ТВ-контент «Интерактивного телевидения» «Ростелекома» в любом месте, где есть Интернет от любого провайдера.

«Создавая нашу площадку, мы хотели, чтобы посетители выставки смогли оценить, что значит жить в доме, подключенном к сервисам «Ростелекома». «Интернет вещей» развивается так стремительно, что уже в скором будущем «умные» приборы подарят новый уровень домашнего комфорта, а качественные телеком-сервисы — ключевая необходимость для такого современного жилья», — сказал и. о. директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Олег Гречко.

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