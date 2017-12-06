«Ростелеком» обеспечил оптическими каналами передачи данных 108 медучреждений Ростовской области

Об этом сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Встреча состоялась 6 декабря во время рабочего визита главы «Ростелекома» в Ростов-на-Дону. Стороны обсудили реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства, развитие оптических сетей широкополосного доступа, создание «Системы 112» и внедрение АПК «Безопасный город».

По словам Осеевского, «Ростелеком» полностью завершил запланированные на этот год работы по подведению высокоскоростных оптических линий связи к медицинским учреждениям региона. Оптическими каналами обеспечили 108 медучреждений Ростовской области.

«До конца года высокоскоростным доступом в Интернет будут обеспечены 3 тыс. 134 медицинские организации по всей России. Мы надеемся на скорое подписание госконтракта на продолжение работ в следующем году. Скорость передачи данных для каждого подключения составляет не менее 10 Мбит/с. Это важно для оперативной доставки «тяжелых» оцифрованных результатов диагностических процедур, к примеру, из районных больниц в областной центр», — пояснил Осеевский.

По его словам, в медицине от скорости принятия врачом решений на базе объективных данных зависят здоровье и жизнь людей.

«Развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения позволяет повысить качество медицинских услуг в отдаленных территориях, более широко применять телемедицину. Наш совместный проект устранения цифрового неравенства направлен еще и на решение этой важной задачи», — сказал губернатор Ростовской области.

«Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 20 октября подписали госконтракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети Интернет в этом году. Ранее вышло распоряжение Правительства РФ о назначении ПАО «Ростелеком» единственным поставщиком такой услуги.

До конца года «Ростелеком» подключит по оптике 291 медицинский объект в ЮФО и СКФО. Для этого компания построит 160 км новых волоконно-оптических линий связи.

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