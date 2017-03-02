«Ростелеком» обеспечил трансляцию Военных игр в Сочи в HD-качестве

«Ростелеком» на базе собственной инфраструктуры организовал каналы связи для трансляции III зимних Всемирных военных игр, которые проходили 22-28 февраля в Сочи.

Около 1 тыс. военных-спортсменов из 26 стран разыграли комплекты медалей в семи видах спорта.

Оператор организовал прямые и обратные резервируемые телевизионные каналы для передачи сигнала в формате High Definition. Они соединили передвижные телевизионные станции на лыжно-биатлонном стадионе «Газпрома» «Лаура», в центре «Ледяной Куб», в ледовой арене «Айсберг» и студии «Матч ТВ» с центральной коммутационной аппаратной в Москве.

«Ростелеком» предоставил услуги организации каналов координационной связи и каналов для комментаторов, а также каналы доступа в Интернет и доступа к корпоративной сети «Матч ТВ». Это позволило национальному спортивному вещателю организовать трансляции мероприятий в высоком качестве и в режиме реального времени на сайте Всемирных военных игр и в эфире телеканала, а миллионам зрителей — следить за ходом соревнований из любой точки мира.

Для организаторов Всемирных военных игр оператор предоставил услуги широкополосного доступа в Интернет, новой телефонии и цифрового «Интерактивного ТВ» на территории Дворца спорта «Большой», ледовой арены «Айсберг», горнолыжного комплекса «Роза Хутор» и других.

«Развитая спортивная инфраструктура олимпийской столицы позволяет проводить мероприятия самого высокого уровня и самого крупного масштаба, а также гостеприимно встречать большое количество туристов. А мощная телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» и уникальный опыт обеспечения связью Игр «Сочи-2014″ дают возможность гарантировать качество и бесперебойность услуг на уровне лучших мировых стандартов, а также открывают доступ к захватывающему спортивному зрелищу не только для тех, кто находится на трибунах, но и для всех любителей спорта. Я благодарен нашим коллегам, организаторам, вещателям за то, что наша совместная работа сделала игры доступными каждому зрителю», — сказал директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Александр Шипулин.

Благодаря многолетнему опыту в сфере оказания телекоммуникационных услуг, широкой географии сети и использованию современных каналов связи, «Ростелеком» гарантирует высокое качество и надежность предоставляемых сервисов. Оператор не только предоставляет сервисы, но и осуществляет в режиме онлайн круглосуточный мониторинг их качества. Это позволяет в проактивном режиме выявлять технические проблемы и оперативно устранять их.

Источник