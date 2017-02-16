«Ростелеком» обеспечил услугами связи ЧР по настольному теннису в Сочи

Компания «Ростелеком» обеспечивает техническую поддержку проведения лично-командного чемпионата России по настольному теннису, который проходит с 12 по 18 февраля в Сочи.

Мероприятие проходит в федеральном центре единоборств «Юг-Спорт».

Телеком-оператор предоставил организаторам мероприятия доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с для онлайн-трансляции чемпионата. Все игры в режиме реального времени можно посмотреть здесь.

Ранее «Ростелеком» предоставлял телекоммуникационные услуги во время первенства Европы по настольному теннису среди спортсменов в возрасте до 22 лет.

«Наша компания регулярно выступает в качестве телеком-партнера масштабных спортивных и социально-значимых событий, проходящих в Сочи. Это Гран-при «Формула-1», Российский инвестиционный форум, музыкальный фестиваль «Новая волна». Партнерство с «Ростелекомом» вполне закономерно, потому что наши специалисты накопили опыт работы за время проведения Олимпиады в Сочи. Инфраструктура, построенная для Игр, активно используется для мероприятий, где потребность в качественной связи и скоростном доступе в Интернет особенно высока», — сказал заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Сергей Лычак.

В командных соревнованиях принимают участие сборные из 16 регионов страны. В личном первенстве выступают теннисисты из 28 регионов России. Расписание командных и индивидуальных соревнований лично-командного чемпионата России по настольному теннису можно посмотреть здесь.

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