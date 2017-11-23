«Ростелеком» обеспечил услугами связи туристский форум SIFT в Сочи

Для участников и гостей встречи оператор организовал прямую видеотрансляцию в Интернете.

Международный туристский форум SIFT-2017 стартовал 23 ноября. Увидеть все, что происходит в четырех основных залах форума, могут тысячи жителей России и зарубежья. На выставке курортов и туризма оператор развернул площадку с высокоскоростным Интернетом. Быть онлайн одновременно могут до 4 тыс. человек.

«Человек в путешествии может всегда поделиться онлайн впечатлением, которое есть: фотографией, видеороликами. Поэтому «Ростелеком» старается сделать так, чтобы везде, где находятся наши клиенты, была качественная связь», — сказал директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Денис Лысов.

Телеком-оператор на протяжении нескольких лет обеспечивает связью и высокоскоростным Интернетом крупнейшие события городского, федерального и международного масштаба, которые проходят в Сочи.

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