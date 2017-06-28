«Ростелеком» предложил организациям Краснодара новые телеком-решения для развития бизнеса

В Краснодаре компания организовала семинар для представителей бизнес-структур.

Участниками мероприятия стали корпоративные клиенты компании: представители министерств, правоохранительных органов, крупных организаций, банковской сферы, страховых компаний региона. Они получили возможность ознакомиться с телеком-услугами «Ростелекома», которые помогают организовать деятельность компании более эффективно и при этом существенно сэкономить на покупке оборудования и программного обеспечения или вообще отказаться от них.

Бизнес-семинар проходил в формате презентаций, во время которых эксперты компании рассказывали об услугах мобильной связи от «Ростелекома», «Видеокомфорте», Wi-Fi с SMS-авторизацией и виртуальном центре обработки данных.

Тот факт, что «Ростелеком» стал теперь еще и мобильным оператором связи, позволяет клиентам получать все виды услуг от одного оператора, совершать бесплатные звонки внутри сети «Ростелекома», включая звонки на фиксированные и мобильные номера с сохранением собственного номера. Пакетные и индивидуальные предложения для организаций различного масштаба помогают значительно оптимизировать затраты на корпоративную связь. Прежде чем подключиться, можно тестировать качество и возможности мобильной связи в течение 30 дней.

Услуга «Видеокомфорт» — одна из самых передовых технологий удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей в облаке. Облачное видеонаблюдение позволяет объединять территориально распределенные камеры в одну систему и управлять доступом к их видеоархивам и базе событий. Видеоинформация при этом хранится на мощных серверах в надежных дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Такая схема позволяет поддерживать высокий стандарт безопасности и просматривать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.

Организация Wi-Fi-доступа с SMS-авторизацией позволяет сделать комфортными зоны отдыха и ожидания, зоны обслуживания клиентов, переговорные, приемные и прочее. Особенно актуальна эта услуга для отелей, ресторанов, развлекательных и торговых центров, клиентских офисов.

Сервис «Виртуальный ЦОД» служит для хранения данных, резервного копирования с доступом через Интернет или VPN, предоставления вычислительной и сетевой виртуальной инфраструктуры с заданными характеристиками. Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа и сразу же становятся доступны для установки ПО клиента и подключения через Интернет.

«На мой взгляд, такой формат бизнес-встреч интересен нашим клиентам: они получают исчерпывающую информацию об услугах и тут же могут попробовать их на практике. В помещении, где проходил бизнес-семинар, мы организовали зону бесплатного Wi-Fi доступа и устроили демо-зону «Видеокомфорта»: все происходящее во время встречи записывалось на видеокамеры и транслировалось на большой экран. Участники встречи смогли самостоятельно протестировать качество соединения и скорость беспроводного доступа в Интернет, оценить удобство и пользу видеонаблюдения», — сказал заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Сергей Лычак.

Подробную информацию о сервисах «Ростелекома» для повышения эффективности бизнеса можно уточнить по телефону: 8-800-200-3000 или на сайте www.rt.ru.

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