«Ростелеком» провел крупнейший на Юге России турнир по игре World of Tanks

«Ростелеком» совместно с известным производителем игр — компанией Wargaming — организовал крупнейший на Юге России турнир по популярной онлайн-игре World of Tanks.

Виртуальные бои прошли в рамках фестиваля поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон». Помимо проведения турнира, «Ростелеком» выступил генеральным партнером мероприятия и представил его участникам различные игровые активности и популярные цифровые сервисы. Мероприятие, которое состоялось 6-7 апреля в выставочном центре «КраснодарЭКСПО», посетили около 15 тыс. человек. Компания также обеспечила организаторов двумя каналами доступа в интернет на скорости до 500 Мбит/с и предоставила участникам события бесплатный Wi-Fi.

«Ростелеком» на собственной интерактивной развлекательной площадке «Южная битва» площадью более 300 кв. м организовал турнир по онлайн-игре World of Tanks, в котором приняли участие киберспортсмены со всех регионов ЮФО и СКФО. Специально для этих целей специалисты компании создали октагон по аналогии с рингом UFC (Ultimate Fighting Championship), оборудованный мощными игровыми компьютерами и мультимедийными устройствами. Прямая трансляция боев велась на больших плазменных экранах, а также на канале «Все ТВ» сервиса Wink и на официальных страницах компании в социальных сетях.

Во время танковых боев геймеры протестировали тарифный план «Игровой», который предусматривает премиум-аккаунт и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р) VIII уровня со слотом в ангаре. Победители по итогам общего и индивидуального зачетов получили ценные призы и игровое золото от национального оператора связи и Wargaming.

«Мы первыми из телеком-операторов запустили специальный тарифный план для геймеров и создали полноценное виртуальное пространство, в котором есть все, что нужно онлайн-игроку. Сейчас у «Ростелекома» около 12 тыс. абонентов «Игрового» в Краснодарском крае и Адыгее. Думаю, что после «Киберкона», где у участников была хорошая возможность оценить преимущества этого тарифа на практике, аудитория его подписчиков значительно увеличится», — сказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«»Ростелеком» — наш давний партнер, ставший другом. Мы проводим огромное количество совместных мероприятий, таких как турниры World of Tanks и World of Warships. Организуем и небольшие мероприятия, вроде встреч игроков, которые также поддерживает национальный цифровой провайдер. Мероприятие в рамках Киберкона нас удивило: на улице мы увидели огромную очередь посетителей, тянущуюся в бесконечность. Наш стенд посещали все — от самых маленьких до взрослых», — отметил event-продюссер компании Wargamin Максим Грачев.

Для гостей фестиваля национальный цифровой провайдер организовала зону отдыха с видеосервисом Wink и другими цифровыми развлечениями, а также тематическую фотозону, где каждый желающий мог сфотографироваться с настоящим чемпионским поясом UFC. Тематика смешанных единоборств была выбрана не случайно. Недавно «Ростелеком» стал эксклюзивным дистрибьютором турниров международной спортивной ассоциации UFC на территории России и 9 стран ближнего зарубежья и создал собственный канал UFC ТВ, доступный для абонентов «Интерактивное ТВ» и мультимедийного сервиса Wink.

«Киберкон» — крупнейший и единственный на юге России фестиваль поп-культуры и компьютерных технологий, который проводится в Краснодаре. В рамках фестиваля были организованы киберспортивные турниры по CS:GO, DOTA 2 и World of Tanks, косплей-шоу, ярмарка, фан-стенды и общение с известными блогерами. Почетными гостями фестиваля стали популярные писатели жанра фантастики и фэнтези Ник Перумов, Андрей Белянин, Роман Злотников.