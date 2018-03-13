«Ростелеком» в ЮФО и СКФО смонтировал системы видеонаблюдения на выборах президента РФ

Всего оператор установил на территории 11 регионов 6 тыс. 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входят две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.

«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах президента РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

В этом году «Ростелеком» использовал для проекта компактные IP-камеры с флеш-накопителем, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Они одновременно записывают данные на карту памяти и транслируют их в центры обработки данных. Камеры позволяют давать максимально широкий угол обзора — 101 градус. Устройства учитывая конфигурацию помещения. На каждом избирательном участке размещается две камеры с перекрестным обзором. Они обеспечивают видеонаблюдение за урной для голосования и работой избирательной комиссии.

«Наша компания имеет уникальный опыт организации системы видеонаблюдения на выборах президента в 2012 году, выборов в Думу 2016 года, а также на региональных и муниципальных выборах в течение шести лет. В этом году изменения коснулись не только оборудования. За последние годы «Ростелеком» усилил компетенции в сфере информационной безопасности. В компании создали SOC (Security operation center), который обеспечивает удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты сети и оборудования от киберугроз. Наши системы защиты от DDoS-атак доказали свою эффективность не только на выборах, но и на ежегодном наблюдении за ходом проведения ЕГЭ», — сказал технический директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.

«Ростелеком» стал единственным поставщиком оказания услуг организации видеонаблюдения в 85 регионах России в соответствии с распоряжением правительства. Отмечается, что видеонаблюдение обеспечат на территории всех субъектов РФ в помещениях более чем 43 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий. Все камеры будут работать в режиме онлайн. Сотрудники избирательных комиссий смогут отслеживать работоспособность оборудования через специальный служебный портал, независимый от портала трансляций.

Чтобы следить за ходом голосования, любой гражданин находящийся на территории России, может в день выборов зайти на портал нашвыбор2018.рф (начнет работу 18 марта). Регистрация не требуется. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил номер 8 (800) 301-00-55. Он функционирует с 15 февраля.

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