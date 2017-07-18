«Ростелеком» выступит телекоммуникационным партнером молодежного форума «Машук»

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Он пройдет с 5 по 19 августа в Пятигорске.

Компания обеспечит участников форума проводным и беспроводным доступом в Интернет, а также создаст на территории форума интерактивную зону, где участников ждут высокотехнологичные развлечения. Для организации доступа к сети Интернет «Ростелеком» проложит волоконно-оптические линии связи, установит необходимое оборудование. Канал передачи данных для форума будет иметь пропускную способность до 10 Гбит/с.

На площадке «Ростелекома» предусмотрят лаундж-зону на открытом воздухе и кондиционированный павильон, где посетителей ждут турнир по игре World of Tanks с тарифом «Игровой» на премиальных танках, симуляторы автогонок и сноуборда, кинотеатр с новинками видеопроката, караоке-вечеринки, чемпионаты по интеллектуальным играм и многое другое. Рядом с павильоном можно будет фотографироваться в специальной фотозоне, распечатать фото в инстабоксе, а также просто отдохнуть и поиграть в настольные игры.

Кроме того, в павильоне будет вещать цифровое «Интерактивное ТВ» с 300 каналами, в том числе 60 каналами HD-качества. Можно будет получить консультацию специалистов компании по этой и другим услугам.

«Сейчас молодежь чувствует себя комфортно не там, где есть только лето и природа, а там, где лето, природа и высокоскоростной Интернет. Поэтому уже который год молодежный форум «Машук» не обходится без нашей телеком-поддержки. Сегодняшние 20-летние — люди, для которых виртуальная жизнь не менее важна, чем реальная — в фокусе нашего внимания. Доступ в сеть дает им массу возможностей для насыщения интерактивом образовательной программы, общения с родными и близкими, отдыха и развлечений», — сказал вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Северо-Кавказский молодежный форум пройдет в городе-курорте Пятигорске уже восьмой год подряд. Палаточный городок традиционно расположится у подножия горы Машук на северо-западном склоне. Это социальный образовательный проект, направленный на выявление и обучение лучших представителей молодежи субъектов Северо-Кавказского федерального округа, интересующихся политикой, экономикой, наукой и инновациями, общественными кампаниями и массовыми акциями, гражданскими инициативами, искусством и творчеством. В этом году участниками форума станут более 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Образовательные, культурные, спортивные проекты — важная составляющая работы компании «Ростелеком» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса».

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