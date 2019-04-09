«Ростелеком» установит энергосберегающее освещение в городах Ростовской области

«Ростелеком» установит систему энергоэффективного освещения в четырех городах Ростовской области.

Соответствующие энергосервисные контракты заключены с муниципалитетами Азова, Таганрога, Шахт и Белой Калитвы. В ходе работ компания заменит существующие уличные светильники на светодиодные. Это позволит городам снизить энергопотребление на 60% и автоматизировать управление наружным освещением.

На сегодняшний день установка оборудования полностью завершена в Азове. Партнеры вышли на этап подписания акта приема выполненных работ. В рамках контракта заменено более 3,6 тыс. светильников, из которых дополнительно установлено 300 штук. После монтажа на всех улицах произвели замеры освещенности и сравнили нынешние показатели энергопотребления с прежними. Благодаря проделанной работе нагрузка на сети снижена почти в два раза.

В Белой Калитве специалисты «Ростелекома» установят 1,4 тыс. светильников, в Шахтах и Таганроге — по 11 тыс. Кроме того, компания смонтирует во всех городах автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО), которая будет не только в автоматическом режиме включать и выключать фонари, но и отслеживать все неисправности в сети и оперативно сообщать о них диспетчерам.

«Мы не просто меняем старое освещение на новое, а используем «умные» технологии. Речь идет о появлении единой информационно-аналитической системы ЖКХ. В 2018 года мы запустили пилотную зону из планируемых к установке светодиодных светильников и шкафа автоматического управления. Система доказала свою эффективность и убедила заказчиков в качестве услуг», — сказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.

«Вопрос сокращения энергопотребления — один из ключевых в сфере ЖКХ. С учетом опыта и масштаба деятельности «Ростелекома» мы уверены в достижении нужной эффективности. Модернизация системы освещения реализована с помощью энергосервисного контракта с привлечением инвестиций компании. Как только вложения окупятся, сэкономленные средства будут поступать в муниципальный бюджет. Появление в городе такого ресурса, прежде всего, улучшает комфорт самих жителей (многие темные улицы теперь освещены) и повышает прозрачность информации о деятельности организаций в сфере ЖКХ», — отметил глава администрации Азова Владимир Ращупкин.

Ростелеком» гарантирует обеспечение качественной работы и техническую поддержку оборудования на протяжении всего срока. Данная технология — это первые шаги к реализации комплексных проектов «Умного города» в регионе. Создание умных городов — одно из основных направлений деятельности «Ростелекома» как партнера государства, бизнеса и населения.