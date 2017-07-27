Ростех закупит 500 электромобилей для каршеринга на Кубани

Планируется, что одной из самых массовых моделей на дорогах края станет Renault Zoe c запасом хода в 350 км.

Для служб каршеринга и такси планируется приобрести около 500 автомобилей Nissan и Renault. Их закупят в рамках комплектного проекта «Электо», который реализуется совместно с Госкорпорацией «Ростех», администрацией Краснодарского края, ПАО «Россети», ЗАО «Рено Россия». Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей.

Проект также предполагает строительство по краю 100 зарядных станций: в Краснодаре, Тамани, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Горячем Ключе и Адлере. Первые 12 появятся уже в этом году.

В Ростехе отметили, что большая часть комплектующих станций — отечественного производства, это позволяет снизить их стоимость. Высокая мощность станции поможет обеспечить до 80% заряда автомобиля за полчаса, сообщает пресс-служба Ростеха.

Каршеринг — вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 июля заработала первая парковка с зарядкой для электрокаров.

Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь.

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