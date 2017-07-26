Ростовские ученые создадут 3D-модель Азовского моря

Она поможет предсказывать неблагоприятные и опасные природные явления.

Разработкой модели займутся ученые Донского государственного технического университета и Российской академии наук. Они отправились в экспедицию по Азовскому морю, чтобы провести замеры воды и поверхности дна на более чем 25 станциях.

Планируется, что 3D-модель позволит предсказывать штормовые нагоны, затопления прибрежной части, неконтролируемый рост водорослей и планктонных популяций.

«Исследования позволят определить расположение зон с дефицитом кислорода в водной среде, а также уточнить структуры течений с учетом сложного рельефа дна, формы береговой линии и текущих погодно-климатических условий», — рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Александр Сухинов.

Экспедиция продлится до 29 июля. К этому времени ученые исследуют 2 тыс. кв. км акватории, сообщает пресс-служба Донского государственного технологического университета.

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