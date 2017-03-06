Ростовский театр драмы приедет на гастроли в Краснодар

В Краснодаре в апреле пройдут гастроли Ростовского академического театра драмы имени М. Горького.

Спектакли представят на сцене краснодарского Театра драмы. Показы детской сказки «Царевна-лягушка» и пьесы «Пигмалеон» состоятся 18 апреля. А 19 апреля зрителям покажут постановку «Тихий Дон». Билеты на спектакли уже в продаже, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

Артисты приедут в краевую столицу в рамках программы обменных гастролей. В то же время краснодарский Театр драмы отправится в Ростов-на-Дону с постановками «Ханума» и «Алые паруса».

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