Ространснадзор назвал причиной аварии на Кубани отказ тормозов автобуса

В результате происшествия в Темрюкском районе 18 человек погибли.

«По предварительной информации, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории «Таманьнефтегаз». Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края примут решение о порядке дальнейшего участия службы в расследовании происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

По решению губернатора 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура.

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