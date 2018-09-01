Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом

Ведомство проведет три внеплановые проверки.

Проверят авиакомпанию UTair, аэропорт Сочи и органов организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация ОрВД», сообщили заявили в Ространснадзоре.

Созданы оперативные штабы в территориальных управлениях Ространснадзора в Уральском и Южном федеральных округах, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи.

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