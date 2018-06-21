Роструд напомнил про режим работы в жару

В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить в офисах соответствующий температурный режим.

Сотрудникам также надо давать возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха.

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 °С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 °С — на два часа, при температуре 30,5 °С — на четыре часа.

Для работников, выполняющих работы, связанные с ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5-27,5 °С), сообщает пресс-служба Роструда.

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