Роструд проверит работодателя погибших в аварии с автобусом на Кубани

Кроме того, инициирована проверка индивидуального предпринимателя, который предоставил транспорт для перевозки пассажиров.

Кроме того, территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости в Краснодарском крае организовал взаимодействие с органами Фонда социальной страхования для предоставления родственникам погибших работников разъяснений о полагающихся им выплатах, сообщает пресс-служба Роструда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность. Жертвами ДТП стали 18 человек.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

По решению губернатора 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура.

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