Роструд: работать на холоде можно только с перерывами

В ведомстве напомнили работодателям об условиях труда в морозы. Это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении.

В Роструде напомнили, что к работе на холоде допускаются сотрудники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для длительного нахождения на морозе. Работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.

В соответствии с трудовым законодательством работать на холоде можно только с обязательными перерывами для обогрева, которые включаются в рабочее время и подлежат оплате.

Температура воздуха в местах обогрева должна быть на уровне 21-25°C, такие помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна находиться в диапазоне 35-40°C.

Несоблюдение работодателями режима работы в морозы может повлечь административное или уголовное наказание, сообщает пресс-служба Роструда.

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