Роструд в феврале трудоустроит членов семей погибших в катастрофе Ту-154

В Роструд поступили заявки от шестерых членов семей погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи. Их планируют трудоустроить в феврале.

Об этом рассказал глава ведомства Всеволод Вуколов.

По его словам, Роструд совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принимает меры, направленные на помощь в трудоустройстве родственников погибших в случае необходимости. По состоянию на начало февраля установлено, что два человека из Красноярского края нуждаются в трудоустройстве. Еще четверо из Москвы, Московской области и Пермского края хотели бы изменить место работы. С ними работают специалисты служб занятости. Работа по выявлению нуждающихся в трудоустройстве и оказанию им содействия продолжается.

«Думаю, что к наступлению нового учебного года мы также окажем помощь в переселении, в обучении в вузах, чтобы помочь детям из пострадавших семей в учебе», — цитирует Вуколова ТАСС.

Как писал интрнет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря 2016 года пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза. Всего 92 человека.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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