Роструд запустил сервис для правовой поддержки граждан старшего возраста

15 ноября в 11:58

Электронные сервисы позволяют обратиться в инспекцию труда, получить консультацию по вопросам трудовых отношений или провести самопроверку своей организации.

Сервис онлайнинспекция.рф заработал 15 ноября.

Во время разработки комплекса Роструд проанализировал проблемы, с которыми наиболее часто сталкиваются работники старшего возраста, и подготовил памятки, разъясняющие права и обязанности граждан с большим опытом и стажем работы, и инструкции, охватывающие наиболее распространенные проблемные ситуации для этой категории граждан.

Сервисами уже воспользовались более 4,5 млн человек, а число посещений портала превысило 44 млн. С помощью системы рассмотрели более 240 тыс. заявлений о нарушении трудовых прав граждан, сообщает ТАСС.

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