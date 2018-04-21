Ростуризм: на майские праздники почти 40% россиян приедут на Кубань

21 апреля в 10:48

Ведомство провело исследование предпочтений жителей страны в части отдыха на предстоящие майские праздники.

Выбирая туры по России, 53,9% опрошенных туристов предпочитают Крым, а 39,9% — Краснодарский край.

В десятку самых популярных внутрироссийских направлений на праздники также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1%), Москва и Московская область (0,95%), Республика Карелия (0,86%), Калининградская область (0,54%), Ставропольский край (0,44%), Алтайский край (0,24%), Республика Татарстан (0,22%), Ярославская область (0,20%).

По данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, наибольшей популярностью в предстоящие майские праздники пользуются Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала. Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Казань, пишет «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник