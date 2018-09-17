Ростуризм перевели в ведение Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин в сентябре подписал указ о переводе Ростуризма из ведения Министерства культуры в подчинение Министерству экономического развития.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему, министерство экономического развития получит права регулирования в сфере туризма, надзора за деятельностью туроператоров и объединениями туроператоров, занимающихся выездным туризмом. Министерство культуры занималось этой деятельностью с мая 2012 года.

Многие российские компании, работающие в области туризма, в последние годы сталкивались со сложностями. Так, летом 2018 несколько туроператоров приостановили или прекратили свою деятельность.

Наибольший резонанс получила ситуация с «Натали Турс», которая аннулировала все оплаченные туры вплоть до начала октября и остановила продажу новых из-за финансовых проблем. Компания с 4 сентября была вынуждена остановить свою работу из-за исключения из реестра юрлиц, которые работают под ее брендом.

Также о своем закрытии объявили агентства DSBW-Tours и «Матрешка-тур», сообщает телеканал «360».

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