Ростуризм: после открытия моста турпоток в Крым вырастет на 20%

По словам главы Ростуризма, в настоящее время туристический трафик существенно вырос как в Крым, так и из Крыма.

«Мы предполагаем, что турпоток на Крымский полуостров в связи с открытием моста вырастет на 20%. Это примерно миллион посещений», — сообщил Олег Сафронов.

Он назвал открытие Крымского моста замечательным, эпохальным и историческим событием для России.

Большинство россиян назвали открытие движения по Крымскому мосту значимым для страны событием. Знают о том, что автодорога открылась, 97% опрошенных, а поехать на полуостров на машине в ближайший год планируют 23% респондентов, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.

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