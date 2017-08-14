Ростуризм предложил в 30 раз увеличить субсидии на внутренний туризм

Объем финансирования представлен в трех вариантах, основной из которых — на 615,11 млрд рублей — ведомство считает оптимальным.

Этот вариант предполагает поддержку тех инвестиционных проектов создания туристских кластеров, где есть высокий потенциал развития и четкая увязка со специализацией и отраслевыми приоритетами одного из 15 перспективных туристских направлений. По оценкам Ростуризма, это обеспечит рост объемов услуг сферы туризма темпами, в два раза опережающими рост экономики РФ, что является основной целью программы.

Об этом говорится в новой версии проекта концепции федеральной целевой программы по созданию туристских кластеров в РФ, начиная с 2019 года. Она размещена на портале нормативно-правовых актов.

Представленная версия ФЦП предусматривает еще два варианта финансирования: инерционный — на 876,8 млрд рублей и оптимистичный — на 677 млрд рублей. Инерционный вариант позволяет говорить о приросте к 2025 году объема туристских услуг на уровне 70% к базовому периоду 2016 года. Оптимистичный — на 112%. Оптимальный — на 105%.

По оценке Ростуризма, при оптимальном варианте финансирования совокупный туристский поток увеличится к 2025 году на 28%. При этом в любом из вариантов цена развития внутреннего туризма вырастает, пишет РБК.

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