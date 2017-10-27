Ростуризм представил во Франции туристические возможности городов ЧМ-2018

Турагентствам в Париже рассказали о преимуществах упрощенного визового режима для болельщиков в РФ.

Ростуризм представил гостиничную базу, возможности транспортной системы, достопримечательности и турмаршруты городов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу — 2018.

Глава Ростуризма Олег Сафонов в своем обращении к участникам парижской встречи отметил, что в России проведена колоссальная работа по оптимизации транспорта, строительству новых гостиниц, подготовке специальных маршрутов для болельщиков и разработке системы безвизового въезда по паспортам FAN ID.

Это стало второй по счету презентацией в цикле роуд-шоу, организованном Ростуризмом в преддверии ЧМ-2018. В августе о туристических возможностях российских городов рассказали в немецком Ростоке на борту парусника «Крузенштерн», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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