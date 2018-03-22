Ростуризм признал проект «Южная здравница» одной из лучших практик в России

Об этом 22 марта сообщил министр курортов Кубани Христофор Константиниди на пресс-конференции по итогам зимнего сезона.

Программа, которая позволяет отдыхать в санаториях и пансионатах края со скидками до 50%, стартовала в октябре 2017 года. За полгода «Южная здравница» стала очень популярна среди тех, кто хочет поправить свое здоровье по демократичным ценам.

«Мы решаем задачу доступного, но качественного отдыха для наших туристов, для наших гостей, для жителей России. Тот опыт, который начинался с 30 предприятий, уже сегодня насчитывает 56. Практически в два раза вырос, потому что предприятия видят повышение количества обращений», — сообщил Христофор Константиниди.

Всего за три зимних месяца курорты Кубани посетили около 800 тыс. туристов. Самыми популярными среди гостей остаются снежные высоты Сочи.

Что касается большого сезона, летом край будет удивлять путешественников насыщенной культурной программой. Конкурсы, соревнования и концерты: всего больше 500 мероприятий. Один из наиболее познавательных — фестиваль «Античное наследие». Он откроет летний сезон на Кубани 1 июня. Участниками станут города, связанные с древнегреческой колонизацией Черноморского побережья — это Геленджик, Новороссийск, Анапа и Темрюкский район.

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